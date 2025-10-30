مستجدات.. الداخلية تفتح باب احتمالية "حظر التجوال" في الانتخابات

وقال المتحدث الرسمي باسم ، العقيد عباس ، إن "القيادات والتشكيلات الأمنية تعقد اجتماعات يومية لمراجعة تفاصيل الخطة الميدانية الخاصة بيوم التصويت، وتوزيع المهام بين مختلف الأجهزة"، مشيرا الى ان "الخطة الأمنية صيغت بمهنية عالية، وتعتمد على الجهد الاستخباري والتقنيات الرقمية الحديثة وكاميرات المراقبة وتقاطع المعلومات، إلى جانب المسح الميداني الاستباقي، مع التشديد على عدم عسكرة المدن والتركيز على الجهد الأمني غير المنظور لضمان أجواء آمنة ومستقرة".وبيّن البهادلي أن "يوم التصويت الخاص سيشهد مشاركة ثلث من القوات الأمنية في عملية الاقتراع، بينما يواصل الثلثان الآخران مهام تأمين المراكز الانتخابية بانسيابية عالية، على أن يجري تبادل الأدوار بعد انتهاء عملية التصويت، لضمان استمرار الجاهزية حتى استكمال التصويت العام ونقل صناديق الاقتراع إلى المراكز الوطنية ومراكز المحافظات".وأكد أن " ستبقى على الحياد التام إزاء جميع القوى السياسية، ولن تتدخل في عمل المفوضية"، بحسب صحيفة الصباح الحكومية.وأوضح أنه "لم يُتخذ حتى الآن أي قرار بفرض حظر للتجوال في يوم الانتخابات، وأن القرار سيُحدد وفقاً لتقديرات الموقف الأمني".