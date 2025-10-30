اعتداء وحشي يهزّ بغداد.. شرطة الرصافة تعتقل أباً ضرب ابنته بوحشية (صور)

وذكرت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان مفارز شرطة ، ألقت قبل قليل، القبض على أحد المتهمين بعد قيامه بالاعتداء بالضرب المبرح على ابنته في واقعةٍ أثارت استنكار الرأي العام.وقد تم توقيف المتهم فورًا واتخاذ الإجراءات القانونية الأصولية بحقه وفقًا لأحكام القانون، فيما جرى تأمين رعاية الضحية وإحالتها إلى الجهات المختصة لمتابعة حالتها الصحية والنفسية، بحسب البيان.وأكدت – بحسب البيان - أن لن تتهاون مع أي فعل ينتهك القيم الإنسانية أو يعتدي على أفراد الأسرة، وأنها ماضية في تطبيق القانون بحزم وعدالة لحماية المجتمع.وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لعملية تعنيف قاسية طالت فتاة صغيرة على يد شخص باستخدام "خرطوم ماء". ونشر المقطع رئيس مركز حقوق الانسان علي ، موجها مناشدة الى الجهات المختصة لاتخاذ إجراءاتها الأمنية، قائلا ان الحادثة في بمنطقة شرق العاصمة .