اعتداء وحشي يهزّ بغداد.. شرطة الرصافة تعتقل أباً ضرب ابنته بوحشية (صور)

Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
ترامب: كوريا الجنوبية وافقت على دفع 350 مليارا مقابل خفضنا الرسوم
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

اعتداء وحشي يهزّ بغداد.. شرطة الرصافة تعتقل أباً ضرب ابنته بوحشية (صور)

أمن

2025-10-30 | 04:47
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
اعتداء وحشي يهزّ بغداد.. شرطة الرصافة تعتقل أباً ضرب ابنته بوحشية (صور)
1,273 شوهد

السومرية نيوز – أمن

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الخميس، القبض على أحد المتهمين بعد قيامه بالاعتداء بالضرب المبرح على ابنته في واقعةٍ أثارت استنكار الرأي العام.

وذكرت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان مفارز شرطة الرصافة، ألقت قبل قليل، القبض على أحد المتهمين بعد قيامه بالاعتداء بالضرب المبرح على ابنته في واقعةٍ أثارت استنكار الرأي العام.

وقد تم توقيف المتهم فورًا واتخاذ الإجراءات القانونية الأصولية بحقه وفقًا لأحكام القانون، فيما جرى تأمين رعاية الضحية وإحالتها إلى الجهات المختصة لمتابعة حالتها الصحية والنفسية، بحسب البيان.

وأكدت قيادة شرطة الرصافة – بحسب البيان - أن الأجهزة الأمنية لن تتهاون مع أي فعل ينتهك القيم الإنسانية أو يعتدي على أفراد الأسرة، وأنها ماضية في تطبيق القانون بحزم وعدالة لحماية المجتمع.


وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لعملية تعنيف قاسية طالت فتاة صغيرة على يد شخص باستخدام "خرطوم ماء". ونشر المقطع رئيس مركز حقوق الانسان علي العبادي، موجها مناشدة الى الجهات المختصة لاتخاذ إجراءاتها الأمنية، قائلا ان الحادثة في حي الرئاسة بمنطقة العبيدي شرق العاصمة بغداد.
>> تابع قناة السومرية على  منصةX
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv

أحدث الحلقات
ناس وناس
Play
ناس وناس
شارع الجمهورية بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٤٨ | الموسم 8
05:00 | 2025-10-30
Play
شارع الجمهورية بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٤٨ | الموسم 8
05:00 | 2025-10-30
مايك السومرية
Play
مايك السومرية
نجم الدراما العراقية الممثل محمد هاشم - MIC Alsumaria - الحلقة ٢٩ | season 1
16:00 | 2025-10-29
Play
نجم الدراما العراقية الممثل محمد هاشم - MIC Alsumaria - الحلقة ٢٩ | season 1
16:00 | 2025-10-29
من الأخير
Play
من الأخير
الكواليس تتهجّى اسم رئيس الوزراء القادم - من الأخير م٢ - حلقة ٨١ | الموسم 2
15:00 | 2025-10-29
Play
الكواليس تتهجّى اسم رئيس الوزراء القادم - من الأخير م٢ - حلقة ٨١ | الموسم 2
15:00 | 2025-10-29
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٩ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
13:45 | 2025-10-29
Play
نشرة ٢٩ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
13:45 | 2025-10-29
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 29-10-2025 | 2025
13:30 | 2025-10-29
Play
العراق في دقيقة 29-10-2025 | 2025
13:30 | 2025-10-29
Live Talk
Play
Live Talk
الصحة النفسية في مواجهة الغضب المزمن - Live Talk - الحلقة ١٤٩ | 2025
11:30 | 2025-10-29
Play
الصحة النفسية في مواجهة الغضب المزمن - Live Talk - الحلقة ١٤٩ | 2025
11:30 | 2025-10-29
طل الصباح
Play
طل الصباح
الأبراج - اليوم صور 29-10-2025 | 2025
01:30 | 2025-10-29
Play
الأبراج - اليوم صور 29-10-2025 | 2025
01:30 | 2025-10-29
جات بالليل
Play
جات بالليل
30 ثانية 28-10-2025 | 2025
14:00 | 2025-10-28
Play
30 ثانية 28-10-2025 | 2025
14:00 | 2025-10-28
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
قصة وعبرة 29-10-2025 | 2025
03:30 | 2025-10-28
Play
قصة وعبرة 29-10-2025 | 2025
03:30 | 2025-10-28
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
ريبوت 28-10-2025 | 2025
03:30 | 2025-10-28
Play
ريبوت 28-10-2025 | 2025
03:30 | 2025-10-28
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
Play
ناس وناس
شارع الجمهورية بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٤٨ | الموسم 8
05:00 | 2025-10-30
Play
شارع الجمهورية بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٤٨ | الموسم 8
05:00 | 2025-10-30
مايك السومرية
Play
مايك السومرية
نجم الدراما العراقية الممثل محمد هاشم - MIC Alsumaria - الحلقة ٢٩ | season 1
16:00 | 2025-10-29
Play
نجم الدراما العراقية الممثل محمد هاشم - MIC Alsumaria - الحلقة ٢٩ | season 1
16:00 | 2025-10-29
من الأخير
Play
من الأخير
الكواليس تتهجّى اسم رئيس الوزراء القادم - من الأخير م٢ - حلقة ٨١ | الموسم 2
15:00 | 2025-10-29
Play
الكواليس تتهجّى اسم رئيس الوزراء القادم - من الأخير م٢ - حلقة ٨١ | الموسم 2
15:00 | 2025-10-29
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٩ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
13:45 | 2025-10-29
Play
نشرة ٢٩ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
13:45 | 2025-10-29
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 29-10-2025 | 2025
13:30 | 2025-10-29
Play
العراق في دقيقة 29-10-2025 | 2025
13:30 | 2025-10-29
Live Talk
Play
Live Talk
الصحة النفسية في مواجهة الغضب المزمن - Live Talk - الحلقة ١٤٩ | 2025
11:30 | 2025-10-29
Play
الصحة النفسية في مواجهة الغضب المزمن - Live Talk - الحلقة ١٤٩ | 2025
11:30 | 2025-10-29
طل الصباح
Play
طل الصباح
الأبراج - اليوم صور 29-10-2025 | 2025
01:30 | 2025-10-29
Play
الأبراج - اليوم صور 29-10-2025 | 2025
01:30 | 2025-10-29
جات بالليل
Play
جات بالليل
30 ثانية 28-10-2025 | 2025
14:00 | 2025-10-28
Play
30 ثانية 28-10-2025 | 2025
14:00 | 2025-10-28
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
قصة وعبرة 29-10-2025 | 2025
03:30 | 2025-10-28
Play
قصة وعبرة 29-10-2025 | 2025
03:30 | 2025-10-28
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
ريبوت 28-10-2025 | 2025
03:30 | 2025-10-28
Play
ريبوت 28-10-2025 | 2025
03:30 | 2025-10-28

اخترنا لك
فيديو متداول.. سوريون يوقفون عجلات العراقيين "ثأرا" لحكم الإعدام بحق سوري في العراق
06:14 | 2025-10-30
طفلة تصرخ وشخص "يجلد".. مقطع متداول لتعنيف "قاسٍ" ودعوة لتدخل أمني
03:51 | 2025-10-30
مستجدات.. الداخلية تفتح باب احتمالية "حظر التجوال" في الانتخابات
01:55 | 2025-10-30
واسط.. قتيل وإصابات بسبب مشاجرة خلال تجمع انتخابي
17:35 | 2025-10-29
بعد ساعات من حالة مماثلة بالوزيرية.. محاولة انتحار جديدة حرقاً في بغداد
08:50 | 2025-10-29
إثر خلافات زوجية.. امرأة تحرق نفسها وتفارق الحياة في الوزيرية
02:04 | 2025-10-29

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.