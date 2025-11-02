في بغداد.. اجتماع أمني يناقش الاستعدادات الجارية للانتخابات

عقدت ، الأحد، اجتماعا أمنيا لمناقشة الاستعدادات الجارية للانتخابات التي ستجري في 11 تشرين الثاني الحالي.

​

وجاء في بيان للقيادة، "ترأس الفريق أول الركن نائب رئيس لانتخابات للعام الجاري، في مقر القيادة، اجتماعًا بحضور رؤساء اللجان من القادة والضباط المشرفين على العملية الانتخابية في المحافظات كافة من وزارتي الدفاع والداخلية وجهاز مكافحة الإرهاب".

وأكد نائب قائد على "أهمية اختيار ضباط اكفاء للإشراف على العمل الميداني والاستفادة من خبراتهم لإنجاح العملية الديمقراطية الدستورية في البلاد"، مشيرًا إلى أن هؤلاء النخبة لديهم القدرة على تقييم الموقف وإعطاء المشورة".

وشهد الاجتماع وفق البيان "مناقشة العديد من الموضوعات المهمة التي من شأنها إسناد العملية الانتخابية".