اعتقال مدير شركة سياحة عراقي في طهران.. ذهب للحصول على أمواله من هيئة الحج الايرانية

وقالت وسائل الاعلام ان مدير شركة سياحة وخدمات عراقية، كان قد سافر إلى لمتابعة مطالباته المالية لدى منظمة والزيارة الإيرانية، الا انه واجه مشاكل في مطار الإمام عند مغادرة البلاد ولم يتمكن من العودة إلى .وأوضحت ان المدير العراقي، وبعد تلقيه طلبه من منظمة الحج الإيرانية ورغبته بالعودة إلى بلاده، تم استجوابه من قبل ضباط بوابة الخروج في المطار، بتهمة حمل مبلغ كبير من الدنانير العراقية، وبينما أكد العراقي ان المبلغ مرتبط بتسوية رسمية بين شركته وهيئة الحج والعمرة الايرانية، وحصل على تأكيد رسمي من الهيئة الإيرانية، إلا أن مسؤولي المطار صادروا المبلغ مؤقتًا وطلبوا منه تسليمه للجهات المختصة للتحقيق في مصدره والتصريح بسحبه، مما أدى إلى منعه من الصعود إلى الطائرة، وبدء إجراءات التحقيق في المطار نفسه.وقال صديق مقرب للمدير العراقي: "هذه الأموال مرتبطة بعقد تقديم الخدمات للحجاج الإيرانيين في ، وقد قامت منظمة الحج الإيرانية بدفع المبلغ وأصدرت خطابًا رسميًا، ولكن في المطار قالوا إنه يجب توضيح من أين جاءت هذه الأموال وما هو تصريح الخروج".بموجب القانون الإيراني، لا يُسمح بسحب مبالغ نقدية تتجاوز حدًا معينًا إلا بإذن رسمي من البنك المركزي، ومع ذلك، ونظرًا لعدم وجود قنوات مصرفية مباشرة بين البلدين، فإن العديد من مدفوعات منظمة الحج الإيرانية للشركات العراقية تُدفع نقدًا داخل ، وهي عملية سبق أن تسببت في مشاكل مماثلة.وأكد عدد من مديري المكاتب العراقية العاملة في مجال الحج أنهم في ظل غياب آلية مصرفية محددة يضطرون إلى السفر إلى إيران لتلقي مطالباتهم وإعادة المبالغ نقداً، وهي طريقة خطيرة وتزيد من احتمال حدوث سوء فهم قانوني.ويجري حاليا التحقيق في الأموال المضبوطة، وما زال مديرها العراقي موجودا في طهران لتقديم التوضيحات اللازمة حول مصدر الأموال، بناء على طلب الجهات الرسمية.