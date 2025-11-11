العمليات المشتركة تكشف تفاصيل "اشتباكات" كركوك وتعلن اعتقال المتسببين (صور)

وقالت العمليات في بيان ورد لـ ، إنه "في الساعة الثانية من فجر اليوم الثلاثاء الموافق 11 تشرين الثاني 2025، وقع شجار بين مجموعتين في ، بدأ بالاشتباك بالأيدي ثم تطور لاحقاً إلى استخدام الأسلحة، ما أسفر عن استشهاد منتسبين اثنين وجرح مواطنين اثنين آخرين".وأضافت العمليات، "وعلى الفور تحركت القوات الأمنية في محافظة بسرعة ومهنية عالية، حيث تم تطويق مكان الحادث، وإلقاء القبض على جميع مطلقي النار والمتسببين بالحادث، كما تم ضبط الأسلحة المستخدمة وإحالة المتهمين إلى الجهات التحقيقية المختصة لينالوا جزاءهم العادل".وأشارت الى أن "القوات الأمنية ستبقى العيون الساهرة على أمن الوطن والمواطنين، تقف بالمرصاد لكل من يحاول العبث بأمن واستقرار البلاد".