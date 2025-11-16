الدفاع المدني يخمد حريقا اندلع في بناية مكونة من طابقين في الوزيرية ببغداد

وأوضحت المديرية في بيان ورد لـ ، إن "فرق الدفاع المدني استنفرت جهودها وطوقت النيران التي اشتعلت في الطابق الثاني، ونجحت في تنفيذ عمليات الاقتحام المباشر والدخول إلى وسط المبنى المحترق، واستطاعت السيطرة التامة على الحريق دون تسجيل إصابات بشرية، مع تقليل الأضرار المادية".وأضافت أن "المبنى المحترق مخالف لمعايير السلامة ومتطلبات الدفاع المدني، وقد تم تنبيه صاحب البناية في وقت سابق باستكمال إجراءات السلامة وفقاً لقانون الدفاع المدني. وعلى إثر ذلك، طلب الدفاع المدني فتح تحقيق واستدعاء خبير الأدلة الجنائية لتحديد أسباب اندلاع الحريق في البداية".