وذكر بيان للقيادة، انه "في عملية نوعية اختصاصية امتازت بالدقة في الأداء وجاءت بناء على معلومات استخباراتية دقيقة ومتابعة من الأبطال في خلية الاستخبارية ومديرية الاستخبارات العسكرية لمدة ثلاثة أشهر لمجموعة إرهابية في قاطع وبعمل نوعي من قبل الشجعان في وبتواجد وإشراف ميداني من قبل رئيس جهاز مكافحة الإرهاب وهيئة الركن في هذا التشكيل البطل وبتنسيق فني مع وبمراقبة مستمرة من خلية الإستهداف في ، تمت معالجة خمسة أهداف مهمة لعصابات الإرهابية بضربات جوية دقيقة".وبحسب البيان، "كانت الاصابات مباشرة"، مؤكداً أن "قواتنا الأمنية البطلة وفي ظل الخبرات والمعلومات الدقيقة والجهد الميداني المتواصل والمتميز مستمرة في دك جحور الإرهاب والقصاص العادل من عناصره المنهزمة.".