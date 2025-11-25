مصدر التلوث بحسب خارطة جودة الهواء.. أجواء طبيعية بمعظم المناطق ورقم "مخيف" بالمنطقة الخضراء (صورة)

تظهر خارطة رصد التلوث، ان مركز التلوث الأعلى في يقع قرب المنطقة الدولية في ، حيث ترصد أجهزة تلوث الهواء هناك مستويات عالية جدًا بلغت 1045 درجة، بينما تبلغ 167 درجة فقط غرب بغداد، و174 درجة فقط في مناطق وشارع فلسطين ومنطقة القناة.وعلى الجانب الاخر من النهر وفي منطقة الدورة يبلغ التلوث 217 درجة فقط، فيما يبلغ 228 فقط عند ، ما يظهر ان مصدر التلوث تحديدا في المنطقة وفي محيط ، كما تظهر خارطة التلوث.ونسبة التلوث البالغة 1045 كبيرة جدا، وتعادل 20 ضعف المعدل المسموح به.