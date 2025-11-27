صدمة في بغداد: شابان وامرأة يُنهون حياتهم بطرق "مأساوية"

وأوضح المصدر أن الحالة الأولى لشاب في منطقة شرق العاصمة، أقدم على إنهاء حياته باستخدام سلاح ناري (مسدس) داخل منزله.فيما شهدت منطقة النهروان حالة انتحار لشاب مولود عام 2003، أقدم على شنق نفسه بواسطة حبل معلق بسقف غرفته داخل منزله.أما الحالة الثالثة فكانت لامرأة في ، حيث تناولت مواد سامة داخل منزلها، وأكد المصدر أن خبير الأدلة الجنائية أبدى شكوكه حول ظروف الحادثة ووجه بفتح تحقيق دقيق للتأكد من ملابساتها.وتواصل الجهات الأمنية تحقيقاتها في الحوادث الثلاثة لمعرفة الأسباب الكامنة وراء هذه الانتحارات والتأكد من عدم وجود أي شبهة جنائية، في وقت تعكف فرق الشرطة على توثيق جميع التفاصيل المتعلقة بهذه الحالات.