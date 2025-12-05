Alsumaria Tv
مجموعة "أبو شباب" تكشف ملابسات مقتله في غزة
العدل تطلق سراح 761 نزيلا من الأقسام الإصلاحية في بغداد والمحافظات

أمن

2025-12-05 | 04:34
العدل تطلق سراح 761 نزيلا من الأقسام الإصلاحية في بغداد والمحافظات
السومرية نيوز ـ امني

أعلنت وزارة العدل، اليوم الجمعة، الموقف الشهري لعدد النزلاء المطلق سراحهم من قبل دائرة الإصلاح العراقية خلال شهر تشرين الثاني 2025، إذ بلغ العدد الإجمالي (761) نزيلاً في بغداد وعدد من المحافظات.



وذكرت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "من بين المفرج عنهم (438) نزيلاً شملهم قانون العفو العام، فيما أُطلق سراح (323) نزيلاً آخرين بعد انتهاء محكوميتهم واستيفائهم جميع المتطلبات القانونية".

وتابعت، أن "دائرة الإصلاح العراقية مستمرة في متابعة وتنفيذ إجراءات إطلاق السراح، بعد استكمال جميع المسارات القانونية، وبما يضمن أداء الواجبات وفق أعلى معايير المهنية والالتزام".
خلال العام المقبل.. العراق يطلق وحدة رقميّة لمكافحة الاتجار بالبشر
03:39 | 2025-12-04
الاستخبارات العسكرية تضبط كمية كبيرة من المخدرات في صحراء الأنبار
02:17 | 2025-12-04
الكشف عن نتائج التحقيق باستهداف حقل كورمور.. ست توصيات
15:23 | 2025-12-03
إحباط محاولة إدخال 18 كغم من المخدرات باستخدام "بالونات" على حدود الأنبار (صور)
05:33 | 2025-12-03
الحبس الشديد لمدير بلديات الأنبار السابق مع إلزامه برد 32 مليار دينار
04:26 | 2025-12-03
اعتقال متهمين بحرق محل للحلاقة في البصرة (صورة)
02:32 | 2025-12-03

