العدل تطلق سراح 761 نزيلا من الأقسام الإصلاحية في بغداد والمحافظات

وذكرت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "من بين المفرج عنهم (438) نزيلاً شملهم ، فيما أُطلق سراح (323) نزيلاً آخرين بعد انتهاء محكوميتهم واستيفائهم جميع المتطلبات القانونية".وتابعت، أن "دائرة الإصلاح العراقية مستمرة في متابعة وتنفيذ إجراءات إطلاق السراح، بعد استكمال جميع المسارات القانونية، وبما يضمن أداء الواجبات وفق أعلى معايير المهنية والالتزام".