بعد سحب اكثر من 43 الف قطعة.. انشاء بنك معلومات للاسلحة بالعراق

وقال مقرر لجنة حصر السلاح بيد الدولة في الوزارة، اللواء الحقوقي ، للوكالة الرسمية وتابعته ،: إن " لتنظيم الأسلحة، وضمن خطوات البرنامج الحكومي، بدأت أولى مراحلها بتنظيم قاعدة بيانات شاملة"، مبيناً، أن "الوزارة تمتلك الآن بنكاً وطنياً للمعلومات يضم بيانات الأسلحة الحكومية وتلك التي يتم ضبطها أو الاستيلاء عليها بشكل دوري".وأضاف سلطان، أن " يعمل وفق معايير دولية، خاصة بعد أن أصبح عضواً في منظمة مكافحة الجريمة والمخدرات وتصويت على القرار عام 2023"، مشيراً إلى، أن "العراق بات، لأول مرة، عضواً في قاعدة البيانات الدولية لتنظيم الأسلحة، مما يتيح تتبع الأسلحة المسروقة سواء داخل البلاد أو خارجها".وفي سياق متصل، أوضح سلطان أن "الوزارات المدنية كانت لديها صلاحية شراء السلاح في عام 2006، وقد أخذت على عاتقها تنظيم هذا الملف بالتنسيق مع لمجلس الوزراء"، مؤكداً، أن "اللجنة نجحت، خلال العام الحالي، في سحب أكثر من (42,237) قطعة سلاح متوسطة وخفيفة من جميع الوزارات المدنية في والمحافظات".