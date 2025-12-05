امرأة تخفي أدوات تعاطي بطريقة صادم.. شرطة بابل افشلت الخطة قبل لحظاتها الأخيرة

وذكر بيان للقيادة، انه "في خطوة تعكس اليقظة الأمنية وروح المبادرة ، نجحت قوة سيطرة الشهيد التابعة لقسم شؤون السيطرات في ، في إحباط محاولة تمرير أدوات تعاطٍ كانت تخبّئها إحدى النساء بطريقة معقدة يصعب توقعها" .وخلال عملية التدقيق الدقيق، "اكتشف أفراد السيطرة بحوزتها أنبولة تعاطٍ زجاجية ملوّثة بمادة الكريستال مع قداحات وولف تُستخدم لأغراض التعاطي ، فيما كان يرافقها شخصان أثار وجودهما الشبهات لدى القوة"، وفق البيان.