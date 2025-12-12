الصفحة الرئيسية
مصر.. انفجار وانهيار عقار في الجيزة
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-549777-639011370910337311.png
بغداد.. القبض على متهم بعد رمي رمانة يدوية على منزل سكني
أمن
السومرية نيوز – أمن
أعلنت قيادة شرطة بغداد الكرخ، اليوم الجمعة، عن تمكن قسم شرطة الحرية من إلقاء القبض على متهم قام برمي رمانة يدوية على دار سكني.
2025-12-12 | 06:50
2025-12-12T06:50:25+00:00
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
https://embed.kwikmotion.com/embed/ypgrdrkbkya5togdyld2fg?responsive=0&RelVideos=1&width=100&height=100&autoplay=0&ads_cust_params=%26platform%3dweb%26articleId%3d549777%26topic%3d%d8%a3%d9%85%d9%86%26stopic%3d%d8%a3%d9%85%d9%86%26pt%3darticle%26keywords%3d%26domain%3dalsumaria.tv%26episode%3d%26genre%3d%26season%3d%26show_id%3d%26show_name%3d&ads_ppid=2d57baa5-185a-4f44-b4ab-beed6f607a84&InitAdsBeforePlayer=1
بغداد.. القبض على متهم بعد رمي رمانة يدوية على منزل سكني
180 شوهد
السومرية نيوز – أمن
– أمن
أعلنت قيادة شرطة
بغداد
الكرخ
، اليوم الجمعة، عن تمكن قسم شرطة الحرية من إلقاء القبض على متهم قام برمي رمانة يدوية على دار سكني.
وذكرت القيادة في بيان إنه "بناءً على توجيهات قائد شرطة
بغداد
الكرخ
، ونتيجةً لإخبار ورد من السيطرة المركزية يفيد بقيام شخص برمي رمانة يدوية على أحد الدور السكنية ضمن منطقة الحرية الثانية، باشرت مفارز قسم شرطة الحرية بتشكيل فريق عمل مشترك للتحقيق الفوري".
وأضافت، أنه "بعد الانتقال إلى محل الحادث ومراجعة تسجيلات
كاميرات
المراقبة، تم التعرف على هوية المتهم وجمع المعلومات عن أماكن تواجده، حيث أسفرت الجهود عن إلقاء القبض على أحد المطلوبين".
وتابعت، "قد اعترف المتهم خلال التحقيق بارتكابه للجريمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وإيداعه التوقيف أصولياً"، مؤكدة "استمرارها في ملاحقة الخارجين عن القانون والحفاظ على أمن المواطنين وسلامتهم".
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
بغداد
القبض على متهم بعد رمي رمانة يدوية على منزل سكني
السومرية نيوز
سومرية نيوز
السومرية
كاميرات
الكرخ
سومر
قبة
