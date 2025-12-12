بغداد.. القبض على متهم بعد رمي رمانة يدوية على منزل سكني

وذكرت القيادة في بيان إنه "بناءً على توجيهات قائد شرطة ، ونتيجةً لإخبار ورد من السيطرة المركزية يفيد بقيام شخص برمي رمانة يدوية على أحد الدور السكنية ضمن منطقة الحرية الثانية، باشرت مفارز قسم شرطة الحرية بتشكيل فريق عمل مشترك للتحقيق الفوري".وأضافت، أنه "بعد الانتقال إلى محل الحادث ومراجعة تسجيلات المراقبة، تم التعرف على هوية المتهم وجمع المعلومات عن أماكن تواجده، حيث أسفرت الجهود عن إلقاء القبض على أحد المطلوبين".وتابعت، "قد اعترف المتهم خلال التحقيق بارتكابه للجريمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وإيداعه التوقيف أصولياً"، مؤكدة "استمرارها في ملاحقة الخارجين عن القانون والحفاظ على أمن المواطنين وسلامتهم".