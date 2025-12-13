اعتقال 7 عرب بتهمة الصيد "غير القانوني" في بادية النجف

وقالت القيادة في بيان ورد لـ ، إنه "ضمن إطار العمل الأمني والمتابعة الميدانية المكثفة، تمكنت مفارز مديرية شرطة في قيادة قوات الحدود من إلقاء القبض على سبعة صيادين يحملون جنسية عربية وآخر عراقي في بادية الأشرف، وذلك لمخالفتهم الضوابط والشروط التي تنظم دخول الصيادين الأجانب إلى البلاد وممارسة الصيد داخل الأراضي العراقية".وأضافت، انه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين وفقاً للتعليمات النافذة"، مؤكدة استمرارها في "تطبيق القانون وإنفاذه على الجميع دون استثناء، وعدم السماح بأي تجاوز على الضوابط والتعليمات الصادرة عن الجهات المختصة".