إحباط عملية لتهريب المشتقات النفطية واعتقال منفذيها في نينوى

وقالت المديرية في بيان ورد لـ ، إنه "حسب توجيهات مدير الاستخبارات العسكرية بتكثيف الجهود والقضاء على عصابات الجريمة المنظمة ومهربي المشتقات النفطية والقبض عليهم من خلال معلومات استخبارية لقسم استخبارات وامن الفرقة السادسة عشر والتي أكدت وجود عجلتين مخصصة لتهريب المشتقات النفطية محملات بمادة الغاز السائل قادمة من ناحية الحضر باتجاه لغرض تهريبه" .وأضافت المديرية، أن "مفارز الاستخبارات العسكرية قامت بنصب كمين محكم حيث تم ضبط العجلتين مع السائقين بداخلها كمية كبيرة مادة الغاز السائل المعد للتهريب ، وقد جرى التعامل مع المضبوطات وفق السياقات المعمول بها اصولياً".