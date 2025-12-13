الداخلية تبحث مبكراً الاستعدادات الخاصة بالزيارة الرجبية

وذكر بيان للوزارة، ان الشمري "ترأس اليوم، اجتماعاً في دائرة عمليات الوزارة، بحضور رئيس اللجنة الخدمية وأعضائها، فضلاً عن أعضاء لمناقشة الاستعدادات الخاصة بإحياء ذكرى استشهاد الإمام عليهما السلام".وجرى خلال الاجتماع "بحث التنسيق والعمل المشترك بين اللجان الأمنية والخدمية التي ستقدم الخدمات للزائرين خلال هذه الذكرى الخالدة التي تصادف في الخامس والعشرين من شهر رجب".وأكد الوزير على "الاستعداد الكامل لهذه المناسبة وتوفير الأجواء الآمنة والتهيؤ لتفويج الزائرين الى وبالعكس".