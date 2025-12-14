من ادعاء الأبوة إلى الاعتراف بالقتل.. تفاصيل جريمة "غامضة" هزّت السيدية

– أمن



كشفت قيادة شرطة ، اليوم الاحد، ملابسات جريمة قتل غامضة وقعت في منطقة السيدية، والإطاحة بالجاني بعد جهود تحقيقية مكثفة.





وأضاف البيان أن "الفريق انتقل إلى موقع الحادث، وأجرى الكشف الأصولي على المكان والجثة، ونُظّم المخطط اللازم بحضور خبير الأدلة الجنائية"، مبيناً أن "التحقيقات الأولية، ومن خلال تدقيق المراقبة وجمع المعلومات من المتواجدين، شهدت ادعاء أحد الأشخاص بأن الجثة تعود لابنه".



وأشار إلى أنه "بناءً على هذا الادعاء، جرى إرسال الجثة إلى لإجراء التشريح وفق الأصول"، لافتاً إلى أن "الشخص ذاته عاد لاحقاً إلى المركز مدعياً أن الجثة لا تعود لابنه، بعد تلقيه اتصالاً يفيد بعودة ابنه إلى المنزل".



وبيّن أن "المتهم أقر بقيامه بدفع المجنى عليه من أعلى مدرج البناء، ما أدى إلى سقوطه ووفاته في الحال"، مؤكداً أنه "تم تصديق أقواله قضائياً".



وختمت قيادة شرطة بيانها بالقول إن " قرر توقيف المتهم وفق أحكام المادة (405) من قانون العقوبات، كما تقرر توقيف والده وفق أحكام المادة (248) من القانون ذاته، لتضليله الجهات التحقيقية ومحاولته إخفاء معالم الجريمة".