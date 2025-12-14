بإطار محاربة الإرهاب.. فرنسا: مستمرون بالتعاون مع العراق

وذكرت رئاسة في بيان، ان "رئيس الإقليم ، استقبل الممثل الوطني الفرنسي الٲقدم في ، الجنرال تريكو، ووفداً مرافقاً له، إذ جرى بحث علاقات مع وإقليم ، والأوضاع في العراق والإقليم، ومخاطر الإرهاب وتهديدات ، ونشاطات التحالف الدولي في العراق”.وأكد الجانبان، “أهمية استمرار التعاون والتنسيق المشترك بين فرنسا والعراق وإقليم كردستان في إطار التحالف الدولي لمواجهة الإرهاب وحماية أمن واستقرار المنطقة”.