القبض على اجنبيين اثنين سرقا عجلتين حديثتين في بغداد

وقالت القيادة في بيان ورد لـ ، ان "مفارز مديرية إجرام تمكنت من إلقاء القبض على عاملين أجنبيين يعملان بموقف سيارات تابع لمطعمين ضمن جانب الكرخ، بعد قيامهما بسرقة عجلتين حديثتي الصنع بقصد تهريبها خارج البلاد".وأضافت "تم ضبط العجلتين وتسليمهما مع المتهمين للجهات المختصة أصوليًا".