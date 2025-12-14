نهاية مهمة البعثة الأممية في العراق.. فيديو

يونامي تطوي عقدين من الأحداث والتحولات القاسية وتبدأ فصلا جديدا من التعاون.

وكانت بعثة العاملة في شاهدا على عقدين من الأحداث والتحولات القاسية ومع انتهاء مهامها رسميا تطوي صفحة الحضور السياسي الأممي لتفتح مسارا جديدا من التعاون في مجالات التنمية وبناء القدرات في خطوة تقرأ كإعلان عن اكتمال السيادة واستقلال القرار السياسي.. التفاصيل في تقرير اعلاه.