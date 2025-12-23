القبض على 15 تاجرا ومروجا للمخدرات في بغداد

وقالت المديرية في بيان ورد لـ ، انه "بحسب توجيهات مدير الاستخبارات العسكرية بضرورة التعاون والتنسيق مع باقي الأجهزة الامنية في للقضاء على ظاهرة وإلقاء القبض على التجار والمروجين لها، ووفق معلومات استخبارية دقيقة ونصب عدة سيطرات مفاجئة تمكن والأمن في قيادة عمليات وبالتنسيق مع باقي الأجهزة الامنية من خلال المفارز المشتركة من إلقاء القبض على 15 تاجر ومروج للمخدرات في مناطق متفرقة بالعاصمة بغداد".وأضافت ان "هذه العمليات جاءت في هذا الأسبوع فقط، مشيرة الى "ضبط مواد مخدرة مختلفة بحوزتهم".