الاستخبارات العسكرية تحبط عملية لتهريب المشتقات النفطية وتعتقل منفذها في نينوى

وقالت المديرية في بيان ورد لـ ، إن "معلومات وردت بوجود عجلة مخصصة لتهريب المشتقات النفطية محملة مجهزة للتهريب في ناحية المحلبية بمحافظة ".وأضافت المديرية، "على إثر ذلك باشرت مفارز الاستخبارات العسكرية بنصب كمين محكم، حيث تم ضبط العجلة مع السائق بداخلها كمية كبيرة من المشتقات النفطية المعدة للتهريب"، مشيرة الى "التعامل مع المضبوطات وفق السياقات المعمول بها اصولياً".