تفاصيل نحر شاب في الديوانية والقبض على المجرم

وقالت القيادة في بيان ورد لـ ، انه "في السابع من الشهر الماضي ، شهد قضاء السدير جريمة قتل مؤسفة راح ضحيتها أحد المواطنين، بعد أن أقدم أحد المتهمين على قتله نحراََ بسبب خلافات شخصية، قبل أن يلوذ بالفرار من مكان الحادث إلى جهة مجهولة، محاولاََ الإفلات من قبضة العدالة".واضافت "منذ اللحظات الأولى لوقوع الجريمة، باشرت القوات الأمنية البطلة بمختلف صنوفها في جهودها المكثفة لكشف ملابسات الحادث وملاحقة الجاني، وذلك تحت الإشراف المباشر لقائد شرطة المحافظة اللواء ، الذي قطع عهداََ على نفسه بملاحقة القاتل والقبض عليه وتقديمه إلى القضاء لينال جزاءه العادل".واضافت انه "على مدى الأيام الماضية، واصلت قيادة الشرطة عملها الدؤوب وتحرياتها المكثفة، مستخدمةً مختلف الأساليب الاستخبارية والميدانية، والجهد الفني لخليه البطله حتى تم التوصل إلى تحديد مكان تواجد المتهم، الذي كان يعتقد أنه سيتمكن من الإفلات من قبضة القانون"، موضحة ان "القوة المكلفة بتنفيذ الواجب من الإجرام الابطال وباسناد من فوج سوات البطل تمكنت من الإطاحة بالمجرم والقبض عليه بعد مداهمة خاطفة، فجر اليوم الجمعة".واكدت القيادة "استمرارها في ملاحقة الخارجين عن القانون وعدم التهاون مع أي جريمة تمس أمن وسلامة المواطنين"، مجددةً "التزامها بتطبيق القانون وبسط الأمن وتحقيق العدالة".