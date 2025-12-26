الصفحة الرئيسية
سرقة كائنات بحرية بقيمة 400 ألف دولار في الولايات المتحدة
تفاصيل نحر شاب في الديوانية والقبض على المجرم
أمن
2025-12-26 | 02:22
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
647 شوهد
السومرية
نيوز- امني
اعلنت
قيادة شرطة الديوانية
، عن القبض على مجرم اقدم على نحر شاب في المحافظة.
وقالت القيادة في بيان ورد لـ
السومرية نيوز
، انه "في السابع من الشهر الماضي ، شهد قضاء السدير جريمة قتل مؤسفة راح ضحيتها أحد المواطنين، بعد أن أقدم أحد المتهمين على قتله نحراََ بسبب خلافات شخصية، قبل أن يلوذ بالفرار من مكان الحادث إلى جهة مجهولة، محاولاََ الإفلات من قبضة العدالة".
واضافت "منذ اللحظات الأولى لوقوع الجريمة، باشرت القوات الأمنية البطلة بمختلف صنوفها في
محافظة الديوانية
جهودها المكثفة لكشف ملابسات الحادث وملاحقة الجاني، وذلك تحت الإشراف المباشر لقائد شرطة المحافظة اللواء
نجاح محمود سلطان
، الذي قطع عهداََ على نفسه بملاحقة القاتل والقبض عليه وتقديمه إلى القضاء لينال جزاءه العادل".
واضافت انه "على مدى الأيام الماضية، واصلت قيادة الشرطة عملها الدؤوب وتحرياتها المكثفة، مستخدمةً مختلف الأساليب الاستخبارية والميدانية، والجهد الفني لخليه
الصقور
البطله حتى تم التوصل إلى تحديد مكان تواجد المتهم، الذي كان يعتقد أنه سيتمكن من الإفلات من قبضة القانون"، موضحة ان "القوة المكلفة بتنفيذ الواجب من
قسم مكافحة
الإجرام الابطال وباسناد من فوج سوات البطل تمكنت من الإطاحة بالمجرم والقبض عليه بعد مداهمة خاطفة، فجر اليوم الجمعة".
واكدت القيادة "استمرارها في ملاحقة الخارجين عن القانون وعدم التهاون مع أي جريمة تمس أمن وسلامة المواطنين"، مجددةً "التزامها بتطبيق القانون وبسط الأمن وتحقيق العدالة".
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
"نحر" طالب خلال مشاجرة في الديوانية
11:08 | 2025-12-07
القبض على منفذي جريمة قتل 3 مواطنين في الديوانية
09:58 | 2025-11-03
لاعب ريال مدريد في السجن: أعيش بين القتلة والمجرمين
12:41 | 2025-10-29
السجن 25 عاما بحق مجرم ارتكب جريمة قتل وأصاب ضابطاً بالجيش أثناء الواجب
04:05 | 2025-10-14
قتل
الديوانية
قيادة شرطة الديوانية
نجاح محمود سلطان
محافظة الديوانية
السومرية نيوز
سومرية نيوز
قسم مكافحة
السومرية
انتحار منتسب في "سرايا السلام" داخل منزله شرقي بغداد
06:43 | 2025-12-26
06:43 | 2025-12-26
اعلام إيراني: الحدود الشرقية والغربية للعراق بؤر صراع وتوتر
03:45 | 2025-12-26
03:45 | 2025-12-26
عمليات بغداد تُوجه رسالة للمواطنين مع قرب احتفالات رأس السنة
05:58 | 2025-12-25
05:58 | 2025-12-25
في كركوك.. اعتقال متهمين أقدما على كتابة عبارات لداعش
13:50 | 2025-12-24
13:50 | 2025-12-24
تنفيذ ضربة استباقية في ميسان
12:12 | 2025-12-24
رفع الكتل الكونكريتية من أمام منزل السفير الفرنسي في بغداد
10:28 | 2025-12-24
10:28 | 2025-12-24
