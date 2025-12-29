لأول مرة في العراق.. طائرات إنقاذ وعجلات "سريعة" لتأمين احتفالات العام الجديد

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
خط أحمر
من
08:30 AM
الى
09:30 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
روسيا تعلن تدمير 21 مسيرة أوكرانية فوق أراضيها
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-551518-639025939289027459.jpg
لأول مرة في العراق.. طائرات إنقاذ وعجلات "سريعة" لتأمين احتفالات العام الجديد
أمن
2025-12-29 | 03:29
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
الصباح
127 شوهد
السومرية نيوز
– محليات
كشفت
وزارة الداخلية
ومديرية الدفاع المدني، اليوم الاثنين، عن حزمة إجراءات "صارمة" وتقنيات تدخل الخدمة لأول مرة لتأمين احتفالات رأس السنة الميلادية، فيما حذرت من عقوبات تصل للحبس 3 سنوات للمخالفين بملف الألعاب النارية.
وأكد
مدير مديرية
سيطرة وتنظيم السلاح في
وزارة الداخلية
، اللواء
منصور علي سلطان
، أن "الوزارة أعدّت خطة خاصة بهذه المناسبة، تضمنت جملة من الإجراءات الهادفة إلى تأمين المناطق وحماية أرواح المواطنين، ولا سيما ما يتعلق بملف الألعاب النارية التي باتت تشكل خطراً حقيقياً على السلامة العامة".
وأوضح، أن "
الوزارة سجلت خلال العام الماضي نحو 200 حالة إصابة نتيجة استخدام الألعاب النارية
، فضلاً عن
مصادرة ما يقارب 200 طن من مواد الألعاب النارية المخالفة
، ما يعكس حجم التحدي الذي تواجهه
الأجهزة الأمنية
في هذا الملف".
وبيّن أن "هذه المؤشرات دفعت الوزارة إلى تشديد إجراءاتها التنظيمية والرقابية، والحدِّ من التداول العشوائي لهذه المواد".
وأشار اللواء سلطان، إلى أن "وزارة الداخلية اعتمدت
استمارة إلكترونية جديدة عبر مديرية الاستجابة (911) ضمن منصة تطبيق (عين العراق)
، من خلال الدخول إلى وكالة الوزارة لشؤون الشرطة، ثم إلى نافذة (حصر السلاح بيد الدولة)، والتي تتضمن ثلاث أيقونات رئيسة، الأولى خاصة بتسجيل الأسلحة، والثانية مخصصة للتجار والراغبين بتداول الألعاب النارية، وتتعلق بآليات الاستيراد وكيفية دخول هذه المواد إلى
العراق
".
وبيّن، أن "
الاستمارة تتضمن معلومات تفصيلية، من بينها اسم التاجر، بياناته الشخصية، رقم الإجازة المسجلة لدى
وزارة التجارة
، الكمية المستوردة التي لا تتجاوز خمسة أطنان، خط الرحلة، المنفذ الحدودي الذي تدخل عبره المواد، إضافة إلى مكان الخزن، وتحديد الشركاء
، مع مفاتحة الجهات ذات العلاقة، ومنها الدفاع المدني، ووزارة التجارة، وهيئة المنافذ الحدودية، وهيئة
الجمارك
"، مشيراً إلى أن "إطلاق هذه الاستمارة سيتم قريباً ضمن إطار تنظيم هذا النشاط وضبطه قانونياً".
ودعا اللواء سلطان، "المواطنين وتجار ومُتداولي الألعاب النارية إلى التقيد بالتعليمات والضوابط الصادرة عن وزارة الداخلية، والتي أُقرت عام 2023، والعمل وفق قانون رقم (2) لسنة 2013 الخاص بحظر الألعاب المحرضة على العنف، والذي ينص على
عقوبة الحبس لمدة تصل إلى ثلاث سنوات، وغرامة مالية قدرها عشرة ملايين دينار بحق المخالفين الذين يتاجرون بالألعاب النارية من دون موافقات رسمية
".
استعدادات الدفاع المدني
من جهته، أكد مدير قسم العلاقات والإعلام في
مديرية الدفاع المدني
، نواس صباح شاكر، أن "المديرية استكملت جميع إجراءاتها استعدادًا لاحتفالات رأس السنة الميلادية، من خلال خطة تعتمد على محورين أساسيين، الأول استباقي يتمثل في نشر الوصايا والإرشادات الخاصة بإجراءات السلامة، ولا سيما المتعلقة باستخدام أو تشغيل الألعاب النارية، مع التأكيد على منع استخدامها قرب المواقع الخطرة، مثل محطات الوقود وصهاريج نقل المشتقات النفطية".
وأوضح، أن "المحور الثاني من الخطة يتضمن نشر فرق الدفاع المدني في جميع الأماكن التي تشهد احتفالات بأعياد رأس السنة، على أن يبدأ الانتشار قبل يوم من موعد الاحتفال، بما يضمن سرعة الاستجابة لأي طارئ".
وأشار شاكر، إلى أن "ما يميز خطة هذا العام هو
إدخال عجلات الاستجابة السريعة إلى الخدمة (للمرة الأولى)، والتي تمتاز بصغر حجمها وسهولة حركتها وقدرتها على المناورة داخل الازدحامات المرورية
"، وأضاف أن "من ضمن خطط الدفاع المدني أيضاً
إدخال طائرات الإطفاء والإنقاذ إلى الخدمة لأول مرة لتأمين احتفالات رأس السنة الميلادية
، والتعامل مع الحالات الطارئة، بما يعزز من مستوى الجاهزية والاستجابة السريعة خلال فترة الاحتفالات".
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
مقالات ذات صلة
لأول مرة.. العراق يبدأ باطفاء الحرائق بالطائرات (فيديو)
02:10 | 2025-10-25
"ملك أمريكا": ميسي ينافس على جائزة تاريخية لأول مرة في مسيرته
05:11 | 2025-12-11
عمليات بغداد تعلن ضبط "طائرة" وتحتجز "عجلات ودراجات"
09:26 | 2025-12-14
قرارات جديدة تطبق لأول مرة في بطولة كأس العرب 2025
04:10 | 2025-11-29
لأول مرة في العراق
طائرات إنقاذ وعجلات "سريعة" لتأمين احتفالات العام الجديد
مديرية الدفاع المدني
الأجهزة الأمنية
منصور علي سلطان
وزارة الداخلية
السومرية نيوز
وزارة التجارة
مديرية الدفاع
مدير مديرية
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
ملامح أولية عن سلم الرواتب الجديد المتوقع.. هل يحدد الراتب حسب كفاءة وعمل الموظف؟
اقتصاد
37.42%
01:21 | 2025-12-28
ملامح أولية عن سلم الرواتب الجديد المتوقع.. هل يحدد الراتب حسب كفاءة وعمل الموظف؟
01:21 | 2025-12-28
تعطيل الدوام في 5 محافظات.. الامطار تغلق المدارس وتجلس الطلبة في المنازل
محليات
26.5%
01:30 | 2025-12-28
تعطيل الدوام في 5 محافظات.. الامطار تغلق المدارس وتجلس الطلبة في المنازل
01:30 | 2025-12-28
كمية البرودة والامطار المتوقعة لكل محافظة.. خلاصة طقس اليوم الاحد
أخبار الطقس
20.53%
00:59 | 2025-12-28
كمية البرودة والامطار المتوقعة لكل محافظة.. خلاصة طقس اليوم الاحد
00:59 | 2025-12-28
ضبط 1864 بطاقة "ماستر كارد" وطائرات درون.. تفاصيل عمليات أمنية في بغداد
أمن
15.55%
03:59 | 2025-12-28
ضبط 1864 بطاقة "ماستر كارد" وطائرات درون.. تفاصيل عمليات أمنية في بغداد
03:59 | 2025-12-28
المزيد
أحدث الحلقات
ناس وناس
ساحة الطيران بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٨٨ | الموسم 8
04:00 | 2025-12-29
ناس وناس
ساحة الطيران بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٨٨ | الموسم 8
04:00 | 2025-12-29
من الأخير
السنة عشية القرار الأخير - من الأخير م٢ - حلقة ١٠٧ | الموسم 2
14:00 | 2025-12-28
من الأخير
السنة عشية القرار الأخير - من الأخير م٢ - حلقة ١٠٧ | الموسم 2
14:00 | 2025-12-28
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٨ كانون الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-12-28
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٨ كانون الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-12-28
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 28-12-2025 | 2025
12:30 | 2025-12-28
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 28-12-2025 | 2025
12:30 | 2025-12-28
Live Talk
الثقافة البغدادية على مواقع التواصل - Live Talk - الحلقة ١٩٠ | 2025
10:30 | 2025-12-28
Live Talk
الثقافة البغدادية على مواقع التواصل - Live Talk - الحلقة ١٩٠ | 2025
10:30 | 2025-12-28
عشرين
برلمان سابق وحكومة تصريف .. ملفات تغلق وأخرى تفتح! - عشرين م٤ - الحلقة ٤٨ | الموسم 4
15:30 | 2025-12-27
عشرين
برلمان سابق وحكومة تصريف .. ملفات تغلق وأخرى تفتح! - عشرين م٤ - الحلقة ٤٨ | الموسم 4
15:30 | 2025-12-27
Biotic
هرمونات النساء - م٤ Biotic - الحلقة ٣٤ | الموسم 4
14:30 | 2025-12-26
Biotic
هرمونات النساء - م٤ Biotic - الحلقة ٣٤ | الموسم 4
14:30 | 2025-12-26
حصاد السومرية
عقدة الرئاسة.. خشية من جولات برلمانية متعبة - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٨ | الموسم 2
13:30 | 2025-12-26
حصاد السومرية
عقدة الرئاسة.. خشية من جولات برلمانية متعبة - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٨ | الموسم 2
13:30 | 2025-12-26
الهوا الك
بين أنياب الظلم الاجتماعي وظلال الرعاية الاجتماعية! - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٣٨ | الموسم 9
10:30 | 2025-12-26
الهوا الك
بين أنياب الظلم الاجتماعي وظلال الرعاية الاجتماعية! - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٣٨ | الموسم 9
10:30 | 2025-12-26
هنادي وليان
”الصندوق الاسود للعلاقة بين دورتكِ الشهرية وهورموناتك - هنادي وليان - الحلقة ١٦ | 2025
14:15 | 2025-12-25
هنادي وليان
”الصندوق الاسود للعلاقة بين دورتكِ الشهرية وهورموناتك - هنادي وليان - الحلقة ١٦ | 2025
14:15 | 2025-12-25
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
ساحة الطيران بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٨٨ | الموسم 8
04:00 | 2025-12-29
ناس وناس
ساحة الطيران بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٨٨ | الموسم 8
04:00 | 2025-12-29
من الأخير
السنة عشية القرار الأخير - من الأخير م٢ - حلقة ١٠٧ | الموسم 2
14:00 | 2025-12-28
من الأخير
السنة عشية القرار الأخير - من الأخير م٢ - حلقة ١٠٧ | الموسم 2
14:00 | 2025-12-28
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٨ كانون الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-12-28
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٨ كانون الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-12-28
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 28-12-2025 | 2025
12:30 | 2025-12-28
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 28-12-2025 | 2025
12:30 | 2025-12-28
Live Talk
الثقافة البغدادية على مواقع التواصل - Live Talk - الحلقة ١٩٠ | 2025
10:30 | 2025-12-28
Live Talk
الثقافة البغدادية على مواقع التواصل - Live Talk - الحلقة ١٩٠ | 2025
10:30 | 2025-12-28
عشرين
برلمان سابق وحكومة تصريف .. ملفات تغلق وأخرى تفتح! - عشرين م٤ - الحلقة ٤٨ | الموسم 4
15:30 | 2025-12-27
عشرين
برلمان سابق وحكومة تصريف .. ملفات تغلق وأخرى تفتح! - عشرين م٤ - الحلقة ٤٨ | الموسم 4
15:30 | 2025-12-27
Biotic
هرمونات النساء - م٤ Biotic - الحلقة ٣٤ | الموسم 4
14:30 | 2025-12-26
Biotic
هرمونات النساء - م٤ Biotic - الحلقة ٣٤ | الموسم 4
14:30 | 2025-12-26
حصاد السومرية
عقدة الرئاسة.. خشية من جولات برلمانية متعبة - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٨ | الموسم 2
13:30 | 2025-12-26
حصاد السومرية
عقدة الرئاسة.. خشية من جولات برلمانية متعبة - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٨ | الموسم 2
13:30 | 2025-12-26
الهوا الك
بين أنياب الظلم الاجتماعي وظلال الرعاية الاجتماعية! - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٣٨ | الموسم 9
10:30 | 2025-12-26
الهوا الك
بين أنياب الظلم الاجتماعي وظلال الرعاية الاجتماعية! - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٣٨ | الموسم 9
10:30 | 2025-12-26
هنادي وليان
”الصندوق الاسود للعلاقة بين دورتكِ الشهرية وهورموناتك - هنادي وليان - الحلقة ١٦ | 2025
14:15 | 2025-12-25
هنادي وليان
”الصندوق الاسود للعلاقة بين دورتكِ الشهرية وهورموناتك - هنادي وليان - الحلقة ١٦ | 2025
14:15 | 2025-12-25
اخترنا لك
عمليات بغداد تطمئن المواطنين: لا قطوعات في الطرق خلال احتفالات رأس السنة
03:16 | 2025-12-29
اعتقال تجار دوليين وتحرير اسرة محتجزة واستشهاد عنصر سوات.. معارك مع المخدرات في 3 محافظات
02:05 | 2025-12-29
أعياد رأس السنة "منزوعة الطق طاق".. حملة امنية تخلي مخازن جميلة من الألعاب النارية
01:17 | 2025-12-29
القبض على 3 اشخاص اغتصبوا فتاة هاربة من ذويها ببغداد
13:25 | 2025-12-28
المؤبد بحق شخصين بتهمة الاتجار بالمخدرات في واسط
04:29 | 2025-12-28
ضبط 1864 بطاقة "ماستر كارد" وطائرات درون.. تفاصيل عمليات أمنية في بغداد
03:59 | 2025-12-28
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.