لأول مرة في العراق.. طائرات إنقاذ وعجلات "سريعة" لتأمين احتفالات العام الجديد

وأكد سيطرة وتنظيم السلاح في ، اللواء ، أن "الوزارة أعدّت خطة خاصة بهذه المناسبة، تضمنت جملة من الإجراءات الهادفة إلى تأمين المناطق وحماية أرواح المواطنين، ولا سيما ما يتعلق بملف الألعاب النارية التي باتت تشكل خطراً حقيقياً على السلامة العامة".وأوضح، أن "، فضلاً عن، ما يعكس حجم التحدي الذي تواجهه في هذا الملف".وبيّن أن "هذه المؤشرات دفعت الوزارة إلى تشديد إجراءاتها التنظيمية والرقابية، والحدِّ من التداول العشوائي لهذه المواد".وأشار اللواء سلطان، إلى أن "وزارة الداخلية اعتمدت، من خلال الدخول إلى وكالة الوزارة لشؤون الشرطة، ثم إلى نافذة (حصر السلاح بيد الدولة)، والتي تتضمن ثلاث أيقونات رئيسة، الأولى خاصة بتسجيل الأسلحة، والثانية مخصصة للتجار والراغبين بتداول الألعاب النارية، وتتعلق بآليات الاستيراد وكيفية دخول هذه المواد إلى ".وبيّن، أن "، مع مفاتحة الجهات ذات العلاقة، ومنها الدفاع المدني، ووزارة التجارة، وهيئة المنافذ الحدودية، وهيئة "، مشيراً إلى أن "إطلاق هذه الاستمارة سيتم قريباً ضمن إطار تنظيم هذا النشاط وضبطه قانونياً".ودعا اللواء سلطان، "المواطنين وتجار ومُتداولي الألعاب النارية إلى التقيد بالتعليمات والضوابط الصادرة عن وزارة الداخلية، والتي أُقرت عام 2023، والعمل وفق قانون رقم (2) لسنة 2013 الخاص بحظر الألعاب المحرضة على العنف، والذي ينص على".من جهته، أكد مدير قسم العلاقات والإعلام في ، نواس صباح شاكر، أن "المديرية استكملت جميع إجراءاتها استعدادًا لاحتفالات رأس السنة الميلادية، من خلال خطة تعتمد على محورين أساسيين، الأول استباقي يتمثل في نشر الوصايا والإرشادات الخاصة بإجراءات السلامة، ولا سيما المتعلقة باستخدام أو تشغيل الألعاب النارية، مع التأكيد على منع استخدامها قرب المواقع الخطرة، مثل محطات الوقود وصهاريج نقل المشتقات النفطية".وأوضح، أن "المحور الثاني من الخطة يتضمن نشر فرق الدفاع المدني في جميع الأماكن التي تشهد احتفالات بأعياد رأس السنة، على أن يبدأ الانتشار قبل يوم من موعد الاحتفال، بما يضمن سرعة الاستجابة لأي طارئ".وأشار شاكر، إلى أن "ما يميز خطة هذا العام هو"، وأضاف أن "من ضمن خطط الدفاع المدني أيضاً، والتعامل مع الحالات الطارئة، بما يعزز من مستوى الجاهزية والاستجابة السريعة خلال فترة الاحتفالات".