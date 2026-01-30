تلاعبت بارقام عقارات وترويج بيع "مزور".. صدور 5 احكام قضائية بحق موظفة بمديرية عقاري كركوك

وقالت الهيئة، في بيان ورد للسومرية نيوز، إنَّ "محكمة جنايات / الهيئة الثانية، أصدرت خمسة قرارات أحكام إدانةٍ وجاهية بحقّ مُوظَّفةٍ بمُديريَّة التسجيل العقاريّ كركوك الثانية سابقاً، تقتضي بالحبس الشديد لمُدَّة سنتين لكلٍّ منها بلغ مجموعها (١٠) سنواتٍ؛ على خلفيَّة اشتراكها مع مُتَّهمةٍ مُفرَّقةٍ قضيَّـتها بالتلاعب في قيود عقارات وترويج معاملات البيع، وتحريف أرقامها وأرقام قيود الإفراز الحاصل في عدَّة أضابير؛ بغية إخفاء الأوليَّات الخاصَّة بالعقارات المُتلاعب بها".وتابعت إنَّ "المُدانة أقدمت أيضاً، بالاشتراك مع مُتَّهمةٍ أخرى مُفرَّقة قضيَّـتها، على تحريف رقم عقارٍ آخر ورقم قيد الإفراز الخاصّ به الكائن على غلاف الإضبارة الخاصَّة به، فضلاً عن ترويج المُدانة لمُعاملة بيع عقارٍ بصورةٍ مُخالفةٍ للقانون؛ ممَّا ألحق ضرراً بأموال الدولة".وبيَّـنت أنَّ المحكمة، بعد إطلاعها على الأدلة المُتحصّلة في هذه القضايا وأقوال المُمثل القانونيّ لوزارة العدل، توصَّلت إلى القناعة التامَّة بمُقصريَّة المُدانة، فأصدرت قراراتها وفق أحكام المادة (٣٤٠) من قانون العقوبات، وبدلالة موادّ الاشتراك (٤٧ و٤٨ و٤٩)، وذلك لإلحاقها الضرر بمصالح الدولة، وإعطاء الحقّ للمُشتكين بمُراجعة المحاكم المدنيَّة؛ للمُطالبة بالتعويض بعد اكتساب القرارات الدرجة القطعيَّـة.