"سكران" اثار الضجة.. شرطة صلاح الدين ترد على مزاعم "اشتباكات طوزخورماتو"

وذكر بيان للقيادة، انه "تنفي ما تم تداوله بشأن حدوث اشتباكات مسلحة في ، وتؤكد أن هذه الأنباء غير صحيحة".واوضحت القيادة أن "الحادث هو جريمة قتل فردية وقعت نتيجة حالة سُكر شديد، حيث أقدم الجاني على إطلاق النار بواسطة مسدس، ما أدى إلى مقتل شخص واحد".وقد تمكنت القوات الأمنية، وفق البيان، من: "القبض على الجاني أصوليا، وضبط سلاح الجريمة ( مسدس )، فضلا عن ضبط قناني مشروبات كحولية في مسرح الجريمة".