واكدت المديرية في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "وفقًا لمعلومات استخبارية دقيقة وبعمليات نوعية متفرقة تمكن أبطال مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية في أقسام الاستخبارات والأمن في فرق المشاة (6 - 16 - 17) عبر كمائن محكمة من إلقاء القبض على أربعة إرهابيين في مناطق مختلفة من البلاد".واشارت الى ان "المتهمين صادرة بحقهم مذكرات قبض سابقة وفق أحكام المادة (1/4) من قانون مكافحة الأرهاب حيث جرى تسليمهم إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".واوضحت ان "مديرية الاستخبارات العسكرية الدرع الحصين للشعب العراقي ومستمرة في عملياتها للقضاء على ما تبقى من الأرهابيين وتفكيك خلاياهم لضمان حفظ أمن ".