بسبب صور على "السوشيال ميديا".. الحبس الشديد لمبتز ساوم فتاة في صلاح الدين

وذكر بيان لإعلام القضاء، أن "المدان اشترك مع متهم آخر في مساومة الضحية، حيث طلبا منها مبالغ مالية مقابل عدم نشر صورها الشخصية على المنصات الإلكترونية".وأضاف البيان أن "الحكم بحق المدان صدر وفقاً لأحكام المادة 452 / 1 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل".