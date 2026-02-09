مقتل مدني بهجوم مسلح في "هور رجب" جنوبي بغداد

وذكر المصدر للسومرية نيوز، إن "مسلحاً فتح نيران سلاحه باتجاه مواطن مدني ضمن منطقة ، مما أسفر عن مقتله في الحال"، مبيناً أن الحادث تسبب بذعر بين الأهالي قبل تدخل القوات الأمنية.وأضاف المصدر أن "قوة أمنية طوقت مكان الحادث على الفور، ونشرت مفارزها في المحيط، مما مكنها من القبض على القاتل قبل محاولته الهروب من المنطقة"، مشيراً إلى "نقل جثة الضحية إلى دائرة الطب العدلي، وفتح تحقيق موسع لمعرفة ملابسات الجريمة ودوافعها".