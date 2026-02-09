نتيجة مشاكل عائلية.. القبض على مواطن رمى رمانة يدوية على اهله في بغداد

وذكرت القيادة في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "تم القبض على متهم اقدم على رمي رمانة يدوية بإتجاه "دار اهله" في منطقة البلديات شرق العاصمة "نتيجة مشاكل عائلية" واثناء محاولة التنفيذ انفجرت مما ادى الى اصابته بجروح في جسمه".وتابع، انه "تم نقله الى مستشفى " " والتحفظ عليه واحالة المضبوطات إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".