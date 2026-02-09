تسجيل حالتي انتحار في بغداد

وقال المصدر لـ ، ان فتاة من مواليد 2010 أقدمت على الانتحار داخل منزلها ضمن قضاء الحسينية، مشيرًا إلى أن المعلومات الأولية ترجّح أن الدوافع تعود لضغوط نفسية، فيما لم يتقدم ذووها بأي شكوى ضد جهة أو شخص.وأضاف المصدر أن شابًا من مواليد 2009 أقدم على محاولة انتحار داخل منزله في منطقة ، ما أسفر عن إصابته بجروح خطيرة، حيث نُقل لتلقي العلاج، فيما فُتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحادث.