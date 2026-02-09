الصفحة الرئيسية
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-555699-639062651971686118.jpg
تسجيل حالتي انتحار في بغداد
أمن
2026-02-09 | 15:18
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
425 شوهد
أفاد مصدر أمني، اليوم الاثنين، بتسجيل حادث انتحار ونجاة ثاني منها، في
بغداد
.
وقال المصدر لـ
السومرية نيوز
، ان فتاة من مواليد 2010 أقدمت على الانتحار داخل منزلها ضمن قضاء الحسينية، مشيرًا إلى أن المعلومات الأولية ترجّح أن الدوافع تعود لضغوط نفسية، فيما لم يتقدم ذووها بأي شكوى ضد جهة أو شخص.
وأضاف المصدر أن شابًا من مواليد 2009 أقدم على محاولة انتحار داخل منزله في منطقة
الرشاد
، ما أسفر عن إصابته بجروح خطيرة، حيث نُقل لتلقي العلاج، فيما فُتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحادث.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
مقالات ذات صلة
بغداد تسجل حالتي انتحار لشاب وامرأة
14:05 | 2026-02-03
بغداد تسجل حالتي انتحار لشابين
02:49 | 2026-01-29
خلال يوم واحد.. بغداد تسجل 3 حالات انتحار
04:54 | 2025-12-27
البصرة تسجل حالتي انتحار منفصلتين: شاب مفقود وامرأة تنقذ باللحظة الأخيرة
13:34 | 2025-12-05
انتحار
بغداد
السومرية نيوز
سومرية نيوز
السومرية
الحسيني
الرشاد
حسينية
سيني
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
بسبب نقص التمويل.. قطع برواتب موظفي دائرتين
محليات
33.8%
09:21 | 2026-02-08
بسبب نقص التمويل.. قطع برواتب موظفي دائرتين
09:21 | 2026-02-08
مشاهد لم تفعلها حتى الحرب.. الاسواق التجارية الكبرى في بغداد "مغلقة" بالكامل احتجاجا على الرسوم
ترندات
23.29%
02:32 | 2026-02-08
مشاهد لم تفعلها حتى الحرب.. الاسواق التجارية الكبرى في بغداد "مغلقة" بالكامل احتجاجا على الرسوم
02:32 | 2026-02-08
هل زارت نانسي عجرم جزيرة إبستين؟
فن وثقافة
22.72%
12:12 | 2026-02-08
هل زارت نانسي عجرم جزيرة إبستين؟
12:12 | 2026-02-08
ارتفاع اسعار صرف الدولار في البورصات والصيرفات
اقتصاد
20.19%
03:20 | 2026-02-08
ارتفاع اسعار صرف الدولار في البورصات والصيرفات
03:20 | 2026-02-08
المزيد
اخترنا لك
مقتل مدني بإطلاق نار في بغداد واعتقال ثلاثة متهمين
15:57 | 2026-02-09
احتراق عجلتين "تاهو" و"فورت تنكر" تابعة للحشد في بغداد
12:36 | 2026-02-09
انتحار ضابط برتبة رائد في جهاز المخابرات داخل عجلته وسط بغداد
08:00 | 2026-02-09
اندلاع حريق في مستشفى أبن رشد بالعاصمة بغداد (فيديو)
06:19 | 2026-02-09
نتيجة مشاكل عائلية.. القبض على مواطن رمى رمانة يدوية على اهله في بغداد
05:28 | 2026-02-09
مقتل مدني بهجوم مسلح في "هور رجب" جنوبي بغداد
04:48 | 2026-02-09
