مقتل مدني بإطلاق نار في بغداد واعتقال ثلاثة متهمين

وذكرت مصادر أمنية، لـ ، أن “مسلحين فتحوا نيران أسلحتهم باتجاه أحد المدنيين، ما أسفر عن مقتله في الحال”، مبينة أن قوة أمنية هرعت إلى مكان الحادث وقامت بتطويق المنطقة ونصب سيطرات تفتيش بحثاً عن الجناة.وأضافت المصادر، أن القوات الأمنية تمكنت من اعتقال ثلاثة أشخاص يشتبه بتورطهم في الحادث، مشيرة إلى أن المعلومات الأولية تفيد بوجود خلافات شخصية بين الأطراف.