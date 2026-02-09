شخص يقتل اخاه والشرطة تعتقله بعد اقل من ساعة في البصرة

وذكر بيان للقيادة، انه "أدّى خلاف عائلي داخل أحد المنازل في قضاء إلى نشوب مشاجرة بين شقيقين، أقدم خلالها أحدهما على قتل شقيقه".واضاف البيان، انه "فور تلقي البلاغ، باشرت باتخاذ الإجراءات العاجلة، حيث تمكّنت من إلقاء القبض على الجاني خلال اقل من ساعة واحدة من وقوع الجريمة، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه تمهيداً لإحالته إلى القضاء لينال جزاءه العادل وفق القانون".