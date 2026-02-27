السفارة الامريكية في تل ابيب تسمح بمغادرة موظفيها وعائلاتهم بسبب "مخاطر امنية"

نيوز-دوليات



اعلنت الامريكية السماح بمغادرة بعض موظفي السفارة الامريكية في اسرائيل بسبب مخاطر امنية.





وقالت الوزارة في اشعار انها تعلن السماح بمغادرة بعض موظفي السفارة في اسرائيل مع عائلاتهم بسبب مخاطر أمنية.



واضافت انه "قد نفرض ‌مزيدا من القيود ⁠على تحرك الموظفين في والضفة والقدس".