النعمان عن قصف مقرات الحشد: دماء مقاتلينا أمانة ولن نسمح باستباحة الكرامة الوطنية

وقال في بيان، إن القائد العام للقوات المسلحة يتابع باستمرار تقدير الموقف الميداني للاعتداءات السافرة التي تعرضت لها مواقع تشكيلات ، والتي أدت إلى وقوع عدد من الشهداء والجرحى أثناء تأدية واجبهم المقدس.وأضاف، ان هذا العدوان الممنهج والمتكرر، واستهداف المواقع والمقرّات دون تمييز، ليس مجرد خرق عسكري، بل محاولة بائسة لخلط الأوراق وضرب السِلم المُجتمعي وتقويض المكتسبات الأمنية التي تحققت بدماء العراقيين وتضحيات الشهداء.وأكد ان دماء مقاتلينا هي أمانة في أعناقنا، ولن نسمح بأن يكون ساحة لتصفية الحسابات أو مسرحاً لانتهاك الوطنية.