الحشد الشعبي بشأن ضربات القائم: قصف صهيوني اوقع 6 شهداء و4 مصابين

وذكر بيان للهيئة، انه "تعرضت سيطرة الشهيد حيدر في قضاء القائم بمحافظة إلى قصف غادر استهدف موقعًا أمنيًا رسميًا تابعًا لهيئة ".واضاف البيان "وقد أسفر الاعتداء عن استشهاد ستة من وإصابة أربعة آخرين، في حصيلة أولية، أثناء أدائهم واجبهم في حماية الأرض والسيادة".واتم البيان "قد تعرّض الشهداء والجرحى لهذا الاعتداء الآثم أثناء تأديتهم واجبهم الرسمي، في إطار اعتداءات متكررة استهدفت قواتنا الأمنية البطلة خلال الأيام الماضية".