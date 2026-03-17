حقيقة انسحاب القطعات الأمنية من سيطرات القائم

وقال رئيس الخلية الفريق في بيان ورد لـ ، انه "تم تداول أنباء عبر مواقع التواصل الاجتماعي تفيد بوجود انسحاب في القطعات الأمنية من سيطرات القائم".واضاف ان "هذه الأنباء عارية عن ، ولم يصدر أي أمر بالانسحاب، وأن القطعات متواجدة في مواقعها وتؤدي واجباتها الأمنية بشكل طبيعي، وبمستوى عالٍ من التنسيق".ودعا "وسائل الإعلام ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي توخي الدقة في نقل المعلومات، والاعتماد على المصادر الرسمية، وعدم الانجرار وراء الشائعات التي تهدف إلى إرباك الوضع الأمني".