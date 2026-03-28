الدفاع تنفي إيقاف الدورات التدريبية

واكدت الوزارة في بيان، أن "هذه الأنباء عارية عن تماماً، ولم يصدر أي توجيه رسمي بهذا الخصوص، وأن الدورات التدريبية مستمرة وفق الخطط والبرامج المعدة لها من قبل الوزارة مع الالتزام بإجراءات السلامة والأمن للحفاظ على أرواح المتدربين ومنتسبي ".ودعت "جميع وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية إلى توخي الدقة في نقل الأخبار واعتماد المصادر الرسمية التابعة للوزارة حصراً وعدم الانجرار وراء الشائعات التي تهدف إلى إرباك الرأي العام، كما تحتفظ الوزارة بحقها القانوني في اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق مروجي الأخبار الكاذبة".