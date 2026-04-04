مقتل واصابة 6 عراقيين بقصف استهدف منفذ الشلامجة من الجانب الايراني

وقال المصدر لـ ، ان "عراقيا قتل واصيب 5 اخرون بهجوم صاروخي على منفذ الشلامجة الحدودي من الجهة الايرانية".واضاف ان "ذلك دفع الى اخلاء المنفذ من الموظفين واغلاقه من الجهة الايرانية، وتوقف البوابة التجارية".