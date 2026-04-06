في بغداد.. اعتقال متهمين بسرقة محل لبيع الذهب

أعلنت قيادة شرطة ، الاثنين، عن اعتقال متهمين بسرقة محل لبيع الذهب.

وقالت القيادة في بيان، "تمكّنت مفارز مديرية مكافحة إجرام الكرخ/ قسم إجرام الإعلام من إلقاء القبض على متهمين أقدما على تنفيذ عملية سرقة استهدفت أحد محال بيع الذهب ضمن جانب ، وذلك بعد جهد أمني واستخباري مكثف".

وجاءت هذه العملية وفق البيان "استناداً إلى معلومات دقيقة وردت إلى المديرية، حيث تم تشكيل فريق عمل مختص باشر بجمع الأدلة وتحليل تسجيلات المراقبة وتتبع تحركات الجناة، ما أسفر خلال وقت قياسي عن تحديد هوياتهم ومواقع تواجدهم".

وأضاف البيان "بعد استحصال الموافقات القضائية، نُفذت عملية نوعية أسفرت عن إلقاء القبض على المتهمين وضبط المسروقات بحوزتهم، حيث تم توقيفهم وفق أحكام القانون واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".