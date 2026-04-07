بالصور.. الدفاع تسقط طائرة مسيرة في قاعدة عين الاسد

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ ، انه "في تمام الساعة (08:55)، تمكنت قطعات قيادة فرقة الثانية من التصدي لطائرة مسيرة مجهولة الهوية، حاولت استهداف منظومة الرادار داخل معسكر الشهيد العميد قوات خاصة الركن (وضاح) ضمن العراقية".واضاف ان "عملية التصدي أسفرت عن إسقاط الطائرة وتدميرها بنجاح قبل وصولها إلى هدفها، ومن دون وقوع انفجار، مما حال دون وقوع أي أضرار بشرية أو مادية تُذكر"، مشيرة الى انه "فور وقوع الحادثة، استُدعيت مفارز الميدان (المعالجة) في الفرقة للتعامل مع حطام الطائرة ورفعه وفق الإجراءات الفنية والأمنية المعتمدة".وتود الوزارة التنويه بالنقاط التالية:- إن هي قاعدة عراقية خالصة، وجميع القطعات المتواجدة فيها هي تشكيلات عراقية تابعة لوزارة الدفاع، كما أن كافة المعدات فيها تعود ملكيتها للجيش العراقي.- إن مثل هذه الاستهدافات تضر بمصالح البلاد، وتتسبب بخسائر مادية تعرقل جهود الوزارة في تسليح الجيش بأحدث المعدات العسكرية، فضلاً عما تشكله من خطر على أرواح منتسبينا الأبطال الذين قدموا الغالي والنفيس للحفاظ على أمن وشعبه.- بناءً عليه، تؤكد الوزارة التزامها بحقها في الرد على أي جهة تستهدف مقراتها أو منتسبيها.