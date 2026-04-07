بعد عين الاسد.. إسقاط طائرتين في كركوك

وقال معن في بيان ورد لـ ، انه "في تمام الساعة (09:45)، تمكنت قطعات الفرقة الحادية عشرة في الجيش العراقي، بالاشتراك مع في الفرقة الثالثة ضمن ، من إسقاط طائرتين مسيرتين في ".واضاف ان "مفارز الأدلة الجنائية باشرت باتخاذ الإجراءات اللازمة في موقع السقوط، لغرض جمع الأدلة ومعاينة الحطام". مشيرا إلى أن "قطعاتنا الأمنية مستمرة في أداء واجباتها لحماية المواطنين والمصالح العامة، وملاحقة الجناة وتقديمهم إلى العدالة لينالوا جزاءهم العادل".