البيشمركة تعلن تفاصيل ما حصل في اربيل الليلة الماضية

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ ، "في جنح الليلة الماضية، السادس من نيسان 2026، استهدفت مجاميع إرهابية منفلتة وخارجة على القانون أحد مقار قوات البيشمركة ضمن حدود إدارة رابرين بواسطة طائرتين مسيرتين مفخختين".واضافت "في الليلة ذاتها، امتدت يد الغدر لتستهدف منزل المنتسب في قوات البيشمركة (موسى أنور) في حدود ، عبر ثلاث طائرات مسيرة مفخخة انطلقت من الأراضي الإيرانية، ما أدى بكل أسى إلى ارتقائه وزوجته شهيدين"، مشيرا إلى ان "هذه الاعتداءات تمثل امتداداً خطيراً لسلسلة الهجمات التخريبية الممنهجة التي تطال مقار قوات البيشمركة والمناطق الآهلة بالسكان في إقليم كوردستان".واعربت "عن خالص تعازينا وعميق مواساتنا لذوي الشهداء الأبرار"، مؤكدة أن "دماء شهدائنا لن تذهب سدى".وحملت "الجمهورية الإسلامية الإيرانية والمجاميع المسلحة الخارجة على القانون في ، المسؤولية الكاملة والمباشرة عن عمليات القصف هذه"، لافتة الى "اننا نضع القائد العام للقوات المسلحة العراقية أمام مسؤولياته؛ إذ بات لزاماً عليه أن يؤدي واجباته الدستورية والأمنية والقانونية، وأن يتخذ إجراءات عاجلة تضع حداً نهائياً لهذه الهجمات والاعتداءات".