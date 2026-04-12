تفاصيل اجتماع امريكي عراقي بشان كمين الدبلوماسيين في بغداد

وقالت السفارة في بيان ورد لـ ان " المشتركة بين والعراق اجتمعت يوم أمس للمرة الخامسة، وذلك لمناقشة سبل التعاون الرامية إلى منع وقوع هجمات إرهابية ضد المنشآت الدبلوماسية الأمريكية وموظفيها في ، فضلاً عن قضايا أمنية أخرى ذات اهتمام مشترك".واعربت السفارة عى تقديرها "لإلتزام بالتحقيق الفوري ومحاسبة مرتكبي الكمين الذي استهدف دبلوماسيين أمريكيين بالقرب من في الثامن من نيسان"، لافتة الى "اننا نتطلع إلى نتائج هذا التحقيق".