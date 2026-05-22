فريق امني عراقي الى السعودية والامارات

ونقلت عن المسؤول قوله إن " للأمن الوطني خلال اجتماعه الأخير برئاسة القائد العام للقوات المسلحة، رئيس الحكومة ، أقر تشكيل لجنة تحقيق بشأن الاعتداءات، تضم فريقين يتوجه أحدهما إلى والإمارات".واضاف أن "فريق التحقيق سيستعين بأدلة وخرائط رادارية لتعقب الجهات المتورطة"، مشيرا الى ان " ستقدم تقريرها النهائي إلى رئيس الحكومة (علي الزيدي) ما إن تنتهي من أعمالها".وكانت قد أكدت، الأربعاء، أنها ستتخذ الإجراءات كافة بحق المتورطين إذا ثبت استخدام الأراضي العراقية منطلقاً للهجمات التي استهدفت السعودية والإمارات، مشيرةً إلى تشكيل لجنة خاصة للتنسيق مع الجهات المعنية في البلدين ومتابعة التحقيقات الجارية.