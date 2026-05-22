صحيفة تكشف تفاصيل خطة أميركية "لحل" الحشد الشعبي

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين عراقيين قولهم إن " وضعت خطة لحل في ، على مراحل، تبدأ بنزع سلاح ثقيل وعزل قيادات فصائل وتعيين ضباط محترفين مشرفين على البنية التحتية للهيئة".وتابعت ان "ملامح الخطة التي كشف عنها مسؤولون شاركوا في نقاشات فنية وسياسية بشأن مستقبل الحشد الشعبي، تزامنت مع زيارة قام بها الجنرال الأميركي المتقاعد إلى الأسبوع الماضي، بصفته خبيراً مستقلاً يعمل على ورقة تنفيذية لنزع السلاح في العراق".وذكرت ان " بترايوس مكث 5 أيام في بغداد، التقى خلالها مسؤولين عراقيين رفيعي المستوى، وكان مصير مقاتلي الحشد الشعبي في صلب نقاشات جادة".وتابعت ان " حرضت في المقابل الفصائل الحليفة لها في بغداد على كبح هذا المسار الأميركي الذي يهدف إلى إنهاء أكبر قوة عسكرية تضمن مصالحها في المنطقة".