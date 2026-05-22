هل سقط "برج أمني" في ديالى؟.. الشرطة تكشف الحقيقة وتوضح التفاصيل

وأكدت القيادة في بيان صادر عن قسم العلاقات والإعلام، أن ما جرى تداوله حول سقوط برج أمني "عارٍ عن تماماً"، موضحة أن الحادث وقع في تمام الساعة الحادية عشرة من ليل أمس، حيث انهار جزء من " قديمة ومتروكة" تقع خلف بناية دار ضيافة المحافظة.وأرجعت القيادة سبب إلى طبيعة البناء القديم الذي كان "آيلاً للسقوط"، وتأثر أساساته سلباً بارتفاع مناسيب مياه مؤخراً، مما أدى إلى انهياره بشكل مفاجئ.أكدت ، يوم الجمعة، شخصين جراء انهيار غرفة قديمة متروكة تقع خلف بناية دار ضيافة المحافظة، مشيرةً إلى أن كانت آيلة للسقوط نتيجة ارتفاع مناسيب مياه نهر وتأثر أساساتها بالمياه، "وليس برجاً أمنياً كما أُشيع".وبينت الشرطة أن الحادث أسفر عن وقوع إصابات ووفيات بين المتواجدين في موقع الانهيار، والذين كان عددهم ستة أشخاص، حيث سجلت وفاة مواطنين اثنين نتيجة الانهيار، وتعرض شخصان لجروح متفاوتة، نُقلا على إثرها إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية.الحالة الصحية: أكد البيان أن الشخصين الآخرين اللذين تواجدا في الموقع لم يصابا بأذى وحالتهما جيدة.وأشارت القيادة إلى أن مفارز مركز شرطة "التحرير" باشرت فور وقوع الحادث باتخاذ كافة الإجراءات القانونية الأصولية للتحقيق في ملابساته.وفي سياق متصل، دعت وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي إلى "توخي الدقة في نقل الأخبار، والاعتماد حصراً على المصادر الرسمية"، محذرة من مغبة تداول الشائعات والمعلومات غير الدقيقة التي تهدف إلى إثارة البلبلة في الشارع.