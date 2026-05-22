القبض على مجموعة (سوادة ولبلوبة) في بغداد

وقالت القيادة في بيان ورد لـ ، ان "مفارز مكافحة إجرام وبمتابعة ميدانية من قبل قائد شرطة اللواء علي صالح، تمكنت من الإطاحة بأفراد مجموعة متخصصة بسرقة الدراجات النارية تحت تهديد السلاح".وأضافت ان "عملية القبض تمت نتيجة لقيامهم بتسليب دراجة نارية تعود لأحد المواطنين وإصابته بعدة إطلاقات نارية وبعد مطاردتهم وحصول تبادل لإطلاق النار، حي ألقي القبض عليهم وضبط بحوزتهم سلاح ناري نوع بندقية كلاشينكوف ومسدس، إضافة إلى مواد مخدرة".وأكدت انه "تم إيداعهم التوقيف واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".