فيديو "جباية الرقي" يثير ضجة في العظيم.. كيف تعاملت شرطة ديالى مع الحادث؟

وذكرت القيادة في بيان صادر عن قسم العلاقات والإعلام، أن تحركت فور تلقيها نداءً عبر "سيطرة الاستجابة السريعة (911)"، يفيد بوجود شخص يتواجد عند مدخل محطة الوزن في ناحية ، ويقوم بسحب وثائق المركبات (السنويات) من السائقين، مجبراً إياهم على التوجه نحو علوة بيع الرقي المركزية في الناحية.وأوضحت القيادة أن مفارز "قسم شرطة العظيم" وبالاشتراك مع "شعبة استخبارات العظيم"، انتقلت على وجه السرعة إلى مكان الحادث، حيث تم إجراء التحريات اللازمة والتأكد من صحة المعلومات. وأضاف البيان انه تم تدوين أقوال الأطراف كافة وعرض القضية أمام السيد قاضي خفر "السد العظيم".قرر القاضي توقيف المتهم وفق أحكام المادة (451) من قانون العقوبات العراقي، وإيداعه التوقيف لاستكمال التحقيقات الأصولية.وشددت على أنها تواصل ملاحقة كل من يحاول "استغلال المواطنين أو ممارسة أعمال خارجة عن القانون"، مؤكدة أن الأجهزة الأمنية في حالة استنفار دائم للاستجابة لأي بلاغات ترد عبر الخطوط الساخنة، لضمان حماية حقوق المواطنين والتصدي لظواهر الابتزاز.