احباط تهريب 300 محولة كهربائية في بغداد

وقال الجهاز في بيان ورد لـ ، انه "وفق معلومات استخبارية دقيقة، تمكنت مفارز جهاز في من ضبط (300) محولة كهربائية مهربة داخل أحد الكراجات في العاصمة بغداد، بعد عملية متابعة ميدانية ورصد استمرت لفترة زمنية كافية".وأضاف ان "العملية اسفرت عن كشف وضبط الشحنة المهربة بالكامل، فضلاً عن الإطاحة بمتهمين اثنين بالجرم المشهود، حيث جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما وفقاً للقانون"، مشيرا الى "استمرار جهوده الاستخبارية والميدانية في ملاحقة شبكات التهريب والتلاعب بالاقتصاد الوطني، واتخاذ الإجراءات الرادعة بحق المخالفين".